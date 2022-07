Depeše iz dežele knjig

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden, med 6. in 9. julijem, se je odvil že sedmi po vrsti. Damir Uzunović, pisatelj in direktor založbe Buybook, prepoznava kontinuiteto predvsem v angažiranosti. »V štirih festivalskih dneh – predvsem kot pisatelji in ne kot novinarji – intenzivno komentiramo in preizprašujemo nevralgične točke, ki so zaznamovale minulo leto,« je dejal.

Festival je osrednji literarni dogodek v Bosni in Hercegovini, vendar je Bookstan, kot ugotavlja pisateljica Lana Bastašić, »še posebej pomemben za območje nekdanje Jugoslavije, saj povezuje književnosti, ki jih toliko drugih stvari ločuje in kategorizira. Tukaj se literarna regija spet združuje in mislim, da je tako zgodovinsko kot simbolično prav Sarajevo najboljši kraj za kaj takega. Hkrati menim, da Sarajevo postavlja na literarni zemljevid Evrope«.