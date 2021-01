Edina, ki ni imela nič z nacisti, tragično končala

V nadaljevanju preberite:

Pauline Drolc, rojena Bast, je bila ena izmed številnih Nemcev, ki so živeli v Laškem, dolgo pred začetkom katere od svetovnih vojn. Medtem ko so se trenja med Slovenci in Nemci poglabljala in je bila njena družina izrazito nacistično usmerjena, se je sama poročila z zavednim Slovencem. O njej v širši družini Bast niso govorili, piše Martin Pollack, ki je zaslovel s pretresljivo knjigo o svojem očetu, nacističnem zločincu. Nova knjiga Ženska brez groba, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, je posvečena Pauline Drolc. Medtem ko so njeni nacistični sorodniki ostali nacisti tudi po vojni, se je njeno življenje končalo tragično.