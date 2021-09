Finalisti nagrade booker 2021

Letošnji finalisti za nekaj več kot 58.000 evrov vredno najbolj prestižno britansko literarno nagrado so tri pisateljice in trije pisatelji. FOTO: Booker Prize

Žirija, ki ji predseduje zgodovinarka, v njej pa odločajo še pisateljica in urednica, igralka, nigerijski pisateljter pisatelj in nekdanji canterburyjski nadškof, je odločila, da so letošnji finalisti za nekaj več kot 58.000 evrov vredno najbolj prestižno britansko literarno nagrado tri pisateljice in trije pisatelji: šrilanški tamilski pisatelj, južnoafriški dramatik in romanopisec, ameriška pisateljica in esejistka, prva britanska avtorica somalskega rodu, nominirana za nagrado, ameriški romanopisecin ameriška pisateljica. Štiri knjige je izdala založba Penguin Random House, po eno Granta in Bloomsbury.Britanski mediji poudarjajo, da se med finaliste presenetljivo ni uvrstil lavreat nagrade, dobitnik Nobelove nagrade, ki je slavil davnega leta 1989 z zgodovinskim romanom Ostanki dneva, čeprav je njegov letošnji roman, znanstvenofantastično delo Klara in sonce njegova doslej najbolje prodajana knjiga po izidu.Predsednica žirije je ob oznanitvi povedala: »O tako številnih ambicioznih in inteligentnih knjigah pred nami smo se članice in člani žirije zapletli v plodne diskusije, ne le o kvaliteti posameznega naslova, ampak pogosto tudi o samem poslanstvu pripovedništva. Veseli nas predstaviti seznam finalistov, katerih knjige prinašajo širok razpon izvirnih zgodb, glasov in slogov. Morda ustreza zadajšnjemu času, da nominirani romani razkrivajo, kako posameznike spodbujajo in omejujejo sile, močnejše od njih.«Direktorica sklada za nagrado bookerje dodala: »Letos je pet neznancev z različnimi življenjskimi potmi po devetih večinoma osamljenih mesecih branja drug drugemu pokazalo, kaj so videli v prebranih zgodbah, kaj jih je navdušilo ali izzvalo, kaj dotaknilo ali jih pustilo neprizadete. Dokazali so tudi, da je najboljša literatura prilagodljiva, ne le zato, ker v njej lahko razpoznamo različne stvari, ampak zato – kot je povedal eden od žirantov –, ker branje dobrega pisanja da bralcu občutek, da sta njegova duša in srce po branju knjige malce večja.«Na začetnem seznamu je bilo letos 158 del, ki so izšla v Veliki Britaniji ali na Irskem med 1. oktobrom lani in 30. septembrom letos in bodo izšla do konca tega meseca. Zmagovalca bodo oznanili 3. novembra.Nagrada booker oziroma od leta 2002 do predlanskega junija imenovana man booker (potem jo je za pet let prevzel dobrodelni sklad Crankstart, ki sta ga ustanovila sirin njegova žena) je daljnega aprila 1969 nastala kot britanski odgovor na francosko Goncourtovo nagrado. Na britanskem literarnem prizorišču ima privilegiran položaj: 50.000 funtov vredna nagrada za najboljši roman leta, ki ga je v angleščini napisal državljan Združenega kraljestva, Britanske skupnosti narodov (Commonwealth), Pakistana ali Južne Afrike – od leta 2014 upoštevajo tudi ameriške avtorje, od leta 2018 še irske oziroma romane, izdane na Irskem –, ima pomen, ki ga je komaj mogoče opisati, zmaga pa dobitniku poleg časti in prepoznavnosti po svetu prinese visoke naklade tudi v neangleškem prostoru.