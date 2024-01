Greh je greh, a bolje je grešiti z gospodarji

V nadaljevanju preberite:

Fingirani dnevniški roman Le Journal d'une femme de chambre, ki je izšel leta 1900, sredi Dreyfusove afere, je ob javnem razburjenju razkril vse tiste nezmernosti, ki so si jih tako imenovani boljši sloji privoščili v neznanskih količinah v škodo »ponižanih in razžaljenih«, največkrat žensk, pikantno in turobno intonirano branje pa je začinjeno še s trpkim posmehom do protisemitstva.

O aktualnosti Mirbeaujevega romana bo moral presoditi vsak bralec sam, nemara pa ni odveč pripomniti, da je najprej treba premisliti odtenke drastičnosti, ki jih pisatelj v besedilu uporablja tako rekoč programsko, skoraj aktivistično. Ženskam nižjega sloja, predvsem sobaricam, se v zgodbi nikakor ne godi najbolje, zataknjene so v nikdar dokončano prekletstvo suženjske vdanosti gospodarju.