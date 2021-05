Grizljanje ocvrtih žajbljevih listov

V nadaljevanju preberite:



Pred šestimi leti se je pri berlinski žepni založbi Paper Tiger Books, ki se posveča predvsem »odnosu med besedilom in podobo«, rodila ideja o zbirki knjižic, ki bi jih ustvarjale fotografsko-pisateljske dvojice, razkropljene po Evropi. Dialoška in tako slogovno kot tematsko razgibana zbirka, poimenovana Dan X (Day X), je zahtevala le eno: vsako od sodelovanj se mora začeti in končati v štiriindvajsetih urah. Preplet literature in fotografije sicer ni nič novega, a zbirke, v katerih je preplet podobe in besedila bodisi tematsko bodisi formalno zamejen, se pogosto prevesijo v polje izrazitega eksperimentiranja, kamor si piske in pisci le redko upajo stopiti, s tem pa raztezajo meje literarnega.