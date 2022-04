Humor kot rešilni pas v reki življenja

V nadaljevanju preberite:

Zvedav piščanček Pipi Pišče v knjigi, ki je pred kratkim izšla pri založbi Miš, neprestano nekaj išče. Včasih to najde, drugič spet ne (ali pa najde nekaj povsem drugega), pri tem pa se nad svetom navdušuje, pritožuje in predvsem – humorno čudi.

Zbirka tridesetih strip(k)ov Pipi Pišče išče je sicer primerna tako za skupno, družinsko branje kot za prvo samostojno branje, ki ga lajšajo velike tiskane črke. Veselje, smeh in spodbudo za premislek pa bodo v njej našli tudi odrasli, vsaj tisti, ki so resnobnost za nekaj časa pripravljeni odložiti v kot in se predati absurdu, hecu, lahkosti. Knjigo tako lahko beremo kot svojevrstno vajo v odlaganju bremena (kaj pa je serioznost drugega kot napor in breme, če ji ne moremo uiti?), v rahljanju samih sebe, v rahljanju sveta.