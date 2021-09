Imel sem le dve možnosti: pisati ali umreti

V nadaljevanju preberite:

Avstrijski pisatelj Josef Winkler, letošnji dobitnik nagrade vilenica, se zdi eden od najbolj brezkompromisnih sodobnih avtorjev. Brutalno odkrito soočanje z lastno preteklostjo ga je privedlo tudi do sporov s starši in drugimi sorodniki ter celo tožb nekdanjih sosedov v majhni koroški vasi Kamering. Tja se dolgo ni hotel vrniti, šele v zadnjih dveh letih občasno pride na obisk. »Zavedal sem se, da je treba popisati tudi vso umazanijo, saj so v njej tudi dragoceni, pravzaprav kar zlati koščki spomina. Današnje generacije pisateljev pogosto razmišljajo o komercialnem uspehu, zaslužku in slavi, zato so lahko tudi zelo previdni, morda včasih celo preračunljivi. Pri meni to nikoli ni bilo v ospredju, pravzaprav se s tem sploh nisem ukvarjal« je dejal.