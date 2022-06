V nadaljevanju preberite:

Anton Korošec, duhovnik, politik in državnik, je bil vodilna slovenska politična osebnost v prvih štirih desetletjih 20. stoletja. Kljub temu v večinskem slovenskem javnem mnenju in tudi v večini slovenske zgodovinske znanosti o njem ni jasne in objektivne predstave. Kaj je temu vzrok? Najbolj preprost odgovor na to je hipertrofija ideološkosti, ki se je od druge polovice 19. stoletja uveljavila v slovenskem javnem življenju.

Monografija kolega prof. dr. Andreja Rahtena Anton Korošec, slovenski državnik kraljevine Jugoslavije, je drugačna. Rahten je pravi avtor za takšno delo, saj se je v svojih prejšnjih delih (na primer o delu slovenskih poslancev v dunajskem parlamentu v desetletju pred prvo svetovno vojno in med njo) že temeljito ukvarjal tudi z delom Antona Korošca. Rahten ima še dve dobri lastnosti, osvobojen je ideološke kritike in zastranjevanja pa še izredno delaven in pronicljiv je pri zbiranju tudi najmanjših virov za svoj monografski kontekst.

Tako je po nekajletnem delu nastala impresivna knjiga o velikem slovenskem politiku v kraljevski Jugoslaviji. Kljub vključitvi vseh virov, arhivskih, spominskih, časopisnih in tudi že objavljenih prispevkov drugih avtorjev o posameznih Koroščevih dejanjih, mu je s svojim pripovedniškim talentom uspelo napisati tako zgodovinsko knjigo, ki se bere kot roman.