Intimna refleksija z zadržanim portretom družine in družbe

Nigerijska pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie, ki živi v ZDA, ni samo izjemna avtorica, ovenčana s številnimi nagradami in nominacijami za Nobelovo nagrado, temveč tudi svojevrstna feministična ikona. Njena zadnja knjiga Zapiski o žalovanju je morda najbolj osebnoizpoved­na med vsemi njenimi literarnimi deli. Besedilo ob izgubi očeta sledi vsem fazam žalovanja, ki sovpadajo s klasičnim procesom soočanja z izgubo – zanikanje, jeza, svojevrstno pogajanje z drugimi in s samim seboj ter na koncu stopnja sprejemanja in sprijaznjenje z usodo –, da bi premagala vso neizmerno žalost. Vez med njo in očetom je bila nedvomno tako izjemna, da je vsaka od teh stopenj zaznamovana s silnimi, pogosto zelo nasprotujočimi si čustvi, ki jih avtorica noče deliti zgolj z družinskimi člani, temveč s kar najširšim krogom bralcev.