Iskanje izhoda iz neizprosne mesoreznice

Pri zavodu Maska je s spremno besedo Muanisa Sinanovića nedavno izšla knjiga Kapitalistični realizem britanskega pisca, kulturnega teoretika, kritika, filozofa in predavatelja Marka Fisherja. Svoje razmisleke o kapitalizmu in popularni kulturi je Fisher sprva objavljal na zdaj že kultnem blogu k-punk, ki je kritiko, filozofijo in esejizem spajal s filmom, televizijo, glasbo in literaturo. Tovrsten mojstrski konglomerat je tudi delo Kapitalistični realizem, ki kot esejistično-publicistično-teoretski hibrid izhaja iz misli Fredrica Jamesona, da si je lažje predstavljati konec sveta kot konec kapitalizma. »Kapitalizem je tisto, kar ostane, ko se prepričanja na ravni obredne ali simbolne izpopolnitve sesujejo in ko je vse, kar še ostane, potrošnik-gledalec,« zapiše Mark Fisher.