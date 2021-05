Jubilej spodbujanja prostočasnega branja

V nadaljevanju preberite:

Začetki bralne značke segajo na Koroško v začetku 60. let, ko sta jo zasnovala Leopold Suhodolčan in Stanko Kotnik. Od leta 2002 deluje v okviru samostojnega društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, ki je dobitnica številnih priznanj, med drugim zlatega reda za zasluge, vpisana je v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Raziskave kažejo, da ima na bralne navade otrok največ vpliva družina, vsi otroci pa obiskujejo osnovno šolo, poudarja, in ta bi morala branju nameniti več časa, meni podpredsednica društva Tilka Jamnik.