Kaj je v imenu?

Med gorami in gozdovi Albanije živi mož, ki sam vzgaja tri hčere. Ko najstarejša dopolni petnajst let, si nadene moško obleko in oznani, da se odpravlja v svet, kaj kmalu pa jo nazaj domov naženejo prikazni medvedov, pred katerimi jo je svaril oče. Če se enako pripeti tudi drugi hčeri, pa se v stripu Dekle, ki se ni balo medvedov tretja prebije mimo zveri, a v svet, poln kač, šestnogih konjev, zmajev, dvomov in vprašanj – ne le o svetu, temveč o svoji vlogi v njem.

Medtem ko nekatera dela nastajajo v popolni samoti, v dialogu avtorja s samim seboj, svojimi liki in hotenji, druga kličejo po sodelovanju, izmenjavi mnenj, skupnemu delu. Takšen je tudi strip Dore Benčevič, ki je nastal po scenariju striparja, ilustratorja, filozofa in pisca Izarja Lunačka, ta pa po pripovedi avtorice in pripovedovalke Špele Frlic, ki črpa iz albanske ljudske pravljice, polne humornih, a kot dekličin meč ostrih premišljevanj o hrabrosti, ljubezni, spolnih vlogah, identitetah, družini, strahu in usodi.