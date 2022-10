Kako uporabiti prostor in česa ne pozabiti

V nadaljevanju preberite:

Na (idrijskem) svetu so klanci. In hiše na njih. In popotnik, ki domovanja v idrijskih grapah riše z besedo in sliko, da bi se ne pozabilo vse tisto, kar so nekdaj hranile, človeške usode namreč. Z opisovanjem in upodabljanjem stavbne dediščine Rafael Terpin že v drugo pripoveduje včasih trpko zgodbo o prvobitnosti, trdoživosti in tamkajšnji moči vztrajanja.