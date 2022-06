Kar lupim, so zmeraj sredice

V nadaljevanju preberite:

[…] kot bi nekdo (med ljubečim vzdrževanjem reda) / za hip odšel posedet na vrt / kot bi nekdo bolj z občutkom / kot premislekom vedel / da so vrata skozi življenje / lahko samo / odprta, v uvodni pesmi zbirke, ki razpira odnos med gladino in globino, odprtostjo in zaprtostjo, redom in neredom ter svetlobo in temo, piše Ana Svetel.