Kdor po oklicih molči, z oklicano poroko soglaša

Pisati o etimologiji slovenskih rojstnih imen je eno, o priimkih pa nekaj povsem drugega. Medtem ko je etimološko težavnih rojstnih imen, kot so Mojca, Tilen in Jernej, komaj kaj – pa še ta so dobro razložili jezikoslovci 20. stoletja –, je etimološko težavnih priimkov v slovenščini na pretek. Njihovih etimoloških razlag ni mogoče povzeti po tuji literaturi, ampak so lahko le sad trdega imenoslovnega in etimološkega dela.