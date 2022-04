Kako na dvojčke ter posvojence vplivajo vzgoja, okolje in geni

V nadaljevanju preberite:

Tudi to, ali se bomo v življenju ločili, nam narekujejo geni, saj določene osebnostne značilnosti, ki jih podedujemo, precej vplivajo na to, kako dolgo bo trajal naš zakon. Tisti ljudje, ki so dobre volje, polni življenja, ki so aktivni in čustveni, se bodo ponavadi prej ločili, kar je logično, saj se pasivni in melanholični ljudje prej vdajo v usodo in vztrajajo v slabem zakonu. Raziskave poleg tega dokazujejo, da je pri otrocih ločenih staršev velika verjetnost, da se bodo tudi sami ločili. Psihologi vam bodo znali razložiti, da se to zgodi, ker so ti ljudje v otroških letih čustveno doživljali razvezo staršev, ki jih je za vedno zaznamovala, da niso imeli vzorca, kakšna je sploh trdna zakonska zveza, a različne študije dokazujejo, da je bolj kot to že vse zapisano v genih.