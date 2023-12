Ključni so literarni agenti, a tudi karizmatični avtorji

V nadaljevanju preberite:

Sedela sva v eni od kavarn v prostorih Frankfurtskega knjižnega sejma. Paviljon Slovenije, letošnje častne gostje, je bil poln – tako obiskovalcev kot avtorjev. Slednji so dobro znani na Dunaju živečemu nemškemu knjižnemu blogerju, podkasterju in moderatorju Tinu Schlenchu (1983), ki je študiral kulturologijo in sodobno nemško književnost, a se pod imenom Literaturpalast pozneje usmeril v literature vzhodnoevropskih držav.

»Pri slovenski književnosti gre pogosto za zgodovinske specifike, za pripoved o tem, kaj se je dogajalo v sedemdesetih letih ali pa v Trstu v dvajsetih. Tovrstne knjige je težko promovirati,« pravi.