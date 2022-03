Pogovor z Goranom Vojnovićem

Pri novomeški založbi Goga je pravkar izšla nova knjiga priljubljenega pisatelja, režiserja in publicista Gorana Vojnovića Zbiralec strahov. Potem ko je lani Beletrina izdala nadaljevanje avtorjevega s kresnikom nagrajenega prvenca Čefurji raus!, Đorđić se vrača, gre tokrat za zbirko esejev. V njih se Vojnović mojstrsko in iskreno vrača v otroštvo in izgubljeno domovino, kjer spozna, da lahko svoje strahove in občutke nepripadnosti preseže, če najde možnost za sobivanje.

Pogovor z njim si lahko ogledali tukaj.

V petek, 4. marca ob 18. uri pa vabljeni k ogledu pogovora z Ano Duša, ki je skupaj z Ireno Duša Draž prevedla Zgodbe zgodb Giambattisteja Basileja. Gre za prvo evropsko zbirko pravljic, ki je jezikovno bohotna, mesena, a tudi grenko začinjena z zavedanjem, da ljudje raje verjamemo v obstoj govorečih grmov kot v smiselnost učenjakovih besed.