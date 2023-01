Ko odpirati vrata pomeni odpirati srca

V nadaljevanju preberite:

Vse pogosteje so osrednja tema knjig prav one same; verjetno pisatelji želijo ujeti še zadnji vlak obdobja tiska, knjig, ki imajo svojo težo, svoj vonj in ki imajo svoje prav posebne bralce. Napredek sicer hlasta naprej, tudi pri prodaji, in poklic dostavljavca knjig, ki ga opravlja avtorjev junak, postaja vse bolj odveč.

Sprehajalec knjig nemškega pisatelja, dramatika in novinarja Carstena Henna (1973), ki je v svoji domovini znan predvsem kot pisec kriminalk, je bil lani velika uspešnica. S toplo zgodbo, polno simpatičnih likov, se je zavihtel na vrh Spieglove knjižne lestvice in tam več mesecev kraljeval na prvem mestu.