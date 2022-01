Končno Chandlerjev prvenec v slovenščini

Raymond Chandler Raymond Chandler, Veliki spanec

Veliki spanec

prevod Branko Gradišnik, Cankarjeva založba

Roman ameriškega pisatelja in scenarista Raymonda Chandlerja, ki je izšel leta 1939, je eno ikoničnih umetniških del, ki je usodno vplivalo ne le na pisanje kriminalnih romanov, temveč na literaturo nasploh. V svojem prvencu je namreč definiral celoten žanr trde kriminalke, saj je, kot je napisal v posvetilu ene svojih knjig, uspešno »iztrgal umor visoki družbi, podeželskim hišnim zabavam in vikarjevemu cvetličnemu vrtu ter ga vrnil ljudem, ki se na umor resnično spoznajo«. S svojim likom Philipom Marlowom je definiral lik zajedljivega in trmastega zasebnega detektiva, sam pa je postal eden ključnih ameriških romanopiscev prve polovice 20. stoletja. Roman je zasnovan kot klasična kriminalka, zgodba spremlja nenavadnega zasebnega detektiva, ki težave s pijačo in ženskami zdravi s cinizmom. Chandler se je pisanja lotil po tem, ko je pri 44 letih izgubil direktorski položaj v naftnem podjetju. Napisal je sedem romanov, po vseh, razen zadnjem, Playback, so posneli film, tudi večkrat. Štirje so bili med letoma 1971 in 1991 prevedeni v slovenščino, zdaj imamo še petega. V spremni besedi se je Simon Popek razpisal o trdi kriminalki.

Helene Flood Helene Flood, Terapevtka

Terapevtka

prevod Maja Lihtenvalner, Učila

Norveška pisateljica Helene Flood je psihologinja, ki je doktorirala iz nasilja, ponovne viktimizacije žrtev in s travmo povezanega sramu in krivde. Terapevtka je njen prvi roman za odrasle in prvi iz napovedane serije treh psiholoških kriminalk z glavnimi ženskimi liki, ki se dogajajo v Oslu. Srhljivi družinski triler je bil preveden v 28 jezikov. Opisuje zgodbo tridesetletne psihologinje Sare, ki ima zasebno ordinacijo za svetovanje mladostnikom, in sicer v nedavno podedovani hiši njenega moža, arhitekta Sigurda. Ta nekega dne izgine, Sara pa se v veliki hiši, ki jo še prenavljajo, počuti vse bolj nelagodno. Kot da bi nekdo premikal naključne predmete po hiši. Podvomi o svojem spominu in se sprašuje, ali se ji počasi že meša. Dlje ko policija preiskuje Sigurdovo izginotje, vse več nenavadnih skrivnosti se pojavi. Sara razmišlja, ali lahko ona, ki je strokovnjakinja za razlaganje čustev in namenov drugih, resnično prepozna svoja čustva. Roman razgalja večno zapletenost družinskega življenja in medsebojnih odnosov, ki se zlahka skrhajo. Izjemnemu prvencu, ki je napeto temačen in zavit, je sledil prav tako napet psihološki triler Ljubimec.

Karine Tuil Karine Tuil, Človeške stvari

Človeške stvari

prevod Janina Kos, Mladinska knjiga

Družinsko življenje Farelovih je udobno, predvidljivo in varno. So del francoskih visokih krogov, Jean je spoštovan politični novinar, Claire vplivna feministka, njun sin Alexandre obiskuje znamenito ameriško univerzo. V Claire pa se nenadoma prebudi strastna ljubezen do poročenega učitelja Adama. Tako razpadeta obe družini, ona pa se preseli k Adamu. Njegova hči Mila je plašna in tiha najstnica, strogo vzgojena in nerodna v družabnih stikih. Ko se od matere preseli nazaj k očetu in Claire, se začne neka povsem drugačna družinska dinamika. Mila nato Alexandra obtoži posilstva, sledita velik škandal in zahteven sodni proces. Ne ve se, kaj se je dejansko zgodilo, saj se je treba odločiti, kdo govori resnico in kdo laže. Novo resničnost, ki je počasi postajala rutina, tako nenadoma zamenja druga, prihodnost vseh vpletenih pa postane negotova. Posledice spolnega škandala so nepredvidljive, igre moči so zapletene, vpliv družbenih omrežij ogromen. Komu verjeti, je povsem umestno vprašanje. Tuilova je doslej napisala več kot deset romanov. Za roman Človeške stvari, ki je izšel leta 2019, je prejela Goncourtovo nagrado dijakov.