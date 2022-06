Kot bi vonjal španski bezeg

V nadaljevanju preberite:

Ilustratorka, slikarka, oblikovalka lutk in scenografka Marlenka­ Stupica v desetletja dolgi karieri ni le ilustrirala in opremila več kot sto knjig, ki soustvarjajo otroštvo (in odraslost) mnogih, temveč je tudi opazno prispevala k uveljavitvi in prepoznavnosti slovenske ilustracije. Lahko bi rekli, da (tudi) po njenih stopinjah danes stopa vsak slovenski ilustrator.

»Marlenka Stupica se je zapisala v zgodovino slovenske ilustracije kot izjemna slikarka in ilustratorka, ki je v ta prostor vnesla pravljičnost, eleganco, izčiščeno, a bogato risbo, polno drobnih detajlov, tudi duhovitost, izjemen kolorit. Dramaturgijo je gradila na premišljeni, jasni likovni zasnovi ter natančni, mojstrski izvedbi. Njena dela so brezčasna, zaznamovala so številne generacije otrok, ki vstopajo v njene knjige kot v prve galerije. To so podobe, ki nas prevzamejo in ostanejo z nami vse življenje,« je dejala likovna urednica pri založbi Mladinska knjiga Tanja Komadina.