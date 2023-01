Kultne šahovske poteze

Ko sta skandinavska kraljica kriminalk Camilla Läckberg in sloviti švedski psiholog, pisatelj in mentalist Henrik Fexeus napovedala, da bosta združila pisateljske moči, je marsikdo dvignil obrv. Toda že s prvim delom njune trilogije, Zaboj, je dvom izginil. To je bilo napeto branje, pravi psihološki triler, kakršna je tudi njuna naslednja knjiga Kult, ki je nedavno izšla v slovenskem prevodu.

Plod njunega sodelovanja je nadgradnja žanra psihološke kriminalke, saj Camilla Läckberg mojstrsko gradi prepričljive like, Henrik Fexeus pa je dodal svojo sposobnost postavljanja psiholoških ugank. V prvem delu trilogije sta predstavila dva prav posebna lika, ki so ju okoliščine združile v raziskovanju enigme, ko so v zaboju našli mrtvo žensko, prebodeno z meči. Zmedena policija se sprašuje, ali gre za zelo ponesrečen čarovniški trik ali brutalen umor.

Primer prevzame inšpektorica pri stockholmski policiji Mina Dabiri, ki je bolestno obremenjena s higieno. Okoliščine umora so tako nenavadne, da zaprosi za pomoč Vincenta Walderja, mentalista, strokovnjaka za govorico telesa in čarodejstvo, ki pa ima prav tako svoje fobije in obsesije. Lovita serijskega morilca, ki jima je ves čas blizu, med njima pa se vse pogosteje iskri od medsebojne privlačnosti, ki jo z razumom skušata zatreti v kali.

Sodelovanje prijateljev

Camilla Läckberg ​je o avtorskem sodelovanju pojasnila, da sta s Henrikom stara prijatelja in da sta se že leta pogovarjala, da bi nekaj naredila skupaj: »To je prvič, da sem skupaj z nekom napisala knjigo. Izzivava in razvijava avtorstvo drug drugega.« Fexeus pravi, da je večino življenja preživel v odkrivanju, kako nadzorovati človeško psiho, zdaj pa je to naredil v obliki knjige, skupaj s Camillo, »morda najbolj veščo pisateljico očarljivih zgodb na svetu. Še vedno se uščipnem, ko nihče ne gleda.«

Kult, drugi del trilogije, prinaša najbolj srhljivo kriminalno dejanje oziroma najhujšo nočno moro vsakega starša – ugrabitev in umor otrok. Ta nočna mora se uresniči, ko iz vrtca na Södermalmu v Stockholmu izgine deček. Policijska inšpektorica Mina Dabiri in njeni sodelavci so tako znova na preizkušnji.

Dve leti po usodnih dogodkih, popisanih v Zaboju, se Mina zaradi potreb preiskave vendarle odloči in pokliče Vincenta na pomoč. Ko skupaj skušata razvozlati uganko izginulih otrok, se med njima obudijo silnice čustvene privlačnosti in razumskega odbijanja. Mina je ločena in se je pred leti, ko je imela težavo z odvisnostjo, povsem odpovedala hčerki; ta je živela pri bogatem in vplivnem očetu. Vincent je prav tako ločen in znova poročen z zelo ljubosumno sestro nekdanje žene, kar mu še dodatno zapleta življenje.

Ob iskanju pogrešanih se Mina trudi obnoviti stike tako z materjo kot s hčerjo. Tako kaj kmalu ugotovi, da je njena mati hčer zvabila na posestvo, kjer skrbijo za osebnostno prenovo, kar nekaj indicev pa kaže, da delujejo kot nekakšna sekta, morebiti celo kult.

Knjiga Kult je napeto branje, kot nalašč za tiste, ki radi rešujejo uganke in so vešči šahisti, saj premore močno intrigo in nenavadne preobrate. Ob tem se oba glavna lika – precej asocialna, a z vrhunskimi umskimi sposobnostmi, izjemnim spominom in darom opazovanja – spopadata s svojimi fobijami in demoni.