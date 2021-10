Literaturo k starejšim na dom

V nadaljevanju preberite:

Ljudje, povečini blizu letnici, ki jo zapisujemo s tremi številkami, se trudijo biti dobri poslušalci, navkljub hudim boleznim in različnim tegobam, s katerimi se borijo, želijo življenju reči da; hočejo slišati nekaj lepega, nemara optimističnega, če poenostavim, vendar so tudi polni vprašanj in vedoželjnosti.