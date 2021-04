Lokalne zgodbe o svetovni glasbi

V nadaljevanju preberite:



Novinar Jože Skok je v samozaložbi izdal monografijo Zabavni ansambli na Domžalskem, ki jo je posvetil glasbenemu dogajanju v Domžalah in okolici. Časovno zajema obdobje od šestdesetih do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, predstavljeni pa so pomembnejši ustvarjalci zabavne glasbe. Knjiga ponuja zanimiv pogled na neko lokalno glasbeno sceno in hkrati občutek, kako je bilo v različnih koncih Slovenije, preden se je domača glasbena scena razvila do sedanje ravni. Vas zanima kdo so bili Jaguarji, kdo vse je imel prvi javni nastop ravno v Domžalah in kdo vse je iglal na znamenitih plesih v dvorani Komunalnega centra v Domžalah?