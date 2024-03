Maribor bogatejši za novo literarno stičišče

V nadaljevanju preberite:

Knjigarne, ki jo vodi Simona Bibič, na založbi ne razumejo kot zgolj »še ene knjigarne, marveč kot prostor srečevanja med bralci, avtorji, prevajalci in vsemi, ki jim je mar za kvalitetne knjige,« poudarja programski direktor Aleš Šteger, pomočnica vodstva Mubina Vrtagić, ki projekt koordinira, pa dodaja, da so bili pri izbiri knjižnega programa posebej pozorni na to, da »odraža tako širino kot globino literarnih okusov in interesov. Zavezali smo se k vključevanju del lokalnih avtorjev in štajerskih založb, s čimer smo želeli poudariti in proslaviti literarno ustvarjalnost naše regije.«