Mesečniki v črnem tornadu

Samo 37 dni po atentatu v Sarajevu se je začela vojna, ki je zahtevala 20 milijonov civilnih in vojaških žrtev, 21 milijonov ljudi pa je bilo ranjenih. Več kot pol vojakov, ki so odšli v vojno, je bilo ubitih, ranjenih, pogrešanih. V Nemčiji je padlo 37 odstotkov mladih moških, starih od devetnajst do dvaindvajset let. Svet je izgubil nedolžnost. Ljudje so umrli za nič. V prvi svetovni vojni je umrlo tudi 35.000 Slovencev.