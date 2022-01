Možgani hitro zaznajo, kdo je tujec

V nadaljevanju preberite:

Računalnikar, scenarist, režiser, kolumnist, pisatelj, prejemnik kresnika in zagotovo še kaj, Miha Mazzini, v novem romanu Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje, ki je izšel pri založbi Goga, secira dogodke v manjšem slovenskem kraju s pogledom na gore. Z različnih zornih kotov prinaša zgodbo, ki se prepleta in razgalja blišč in bedo večne tranzicije na bolje, ki je nikakor ni konec.