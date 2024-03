Na Fabuli tudi preganjana ruska avtorica

»Ta vojna z nami dela podobno, le da na drugačen, nepopravljiv način: mi se tu ne branimo, ampak napadamo, mi delamo prav to, kar so z nami počeli takrat: vdiramo na tuje ozemlje, bombardiramo speče, osvajamo mirna mesta in vasi. Mi smo prav tiste sile zla, o katerih smo brali v šolskih učbenikih in knjigah ...« Tako o primerjavi med drugo svetovno vojno in ruski invaziji na Ukrajino v svoji najnovejši zbirki esejev razmišlja Marija Stepanova.

Pesnica, pisateljica, esejistka in novinarka, rojena leta 1972 v Moskvi, sodi med najbolj priznane sodobne ruske avtorice. Diplomirala je na literarnem institutu Maksim Gorki in objavljala v najeminentnejših ruskih literarnih revijah. Leta 2007 je ustanovila spletni magazin Openspace.ru, posvečen ruski literaturi in umetnosti, katere namen je bil po njenih besedah zagotoviti »sodoben, ažuren in strasten pogled na rusko in svetovno kulturo«. Vztrajala je pri neodvisni uredniški politiki, zato je ostala brez sponzorjev, njen naslednji korak je bil ustanovitev medija colta.ru, ki je kot prvi v Rusiji deloval na principih množičnega financiranja.

Je avtorica dvanajstih pesniških zbirk, dveh romanov in dveh knjig esejev. Njena literarna dela so prevedena v številne tuje jezike ter so osvojila številne ruske in mednarodne nagrade, med njimi leta 1993 nagrado literarne revije Znamja, leta 2005 Pasternakovo nagrado in nagrado Andreja Belega, leta 2006 nagrado Hubert Burda, leta 2023 tudi Leipziško knjižno nagrado za evropsko razumevanje. Še vedno je glavna urednica spletnega časopisa colta.ru, sicer pa zaradi preganjanja v Rusiji že nekaj let živi v Berlinu.

Njena zbirka esejev, ki so jo prevedli Urša Zabukovec, Aleš Učakar in Aljaž Glaser, ima naslov Z one strani. Sestavljena je iz skrbno izbranih besedil, v katerem združuje formalno inovativnost in senzibilno zaznavanje jezikovnih odtenkov. V zbirki Stepanova raziskuje zgodovinske pretrese in proučuje čas konfliktov ter vpliv, ki ga imajo na jezik. Izbor esejev razkriva prepletanje osebnega in kolektivnega spomina, v središču njenih raziskovanj pa so teme izgube, identitete in potvarjanje resnice v času vojne. Avtorica s pisavo, značilno za transformativni pristop, že znane koncepte predstavlja v izvirni, nenavadni luči, pri čemer nas izziva, da jih dojemamo na novo in globlje razumemo. Knjiga Marije Stepanove poleg literarne vrednosti prinaša dragocen prispevek k razumevanju sodobnih političnih in družbenih tokov ruske in globalne zgodovine. Marija Stepanova se bo na festivalu Fabula predstavila 14. marca v Cankarjevem domu.