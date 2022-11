Kaj ukinjanje oziroma selitev na splet pomeni za ohranitev kritične misli

V nadaljevanju preberite:

Literarne revije ugašajo, marsikje izhajajo v tiskani obliki le še pod okriljem univerz ali s pomočjo sponzorjev in donatorjev. S tem se ne izgublja le kritiški potencial takšne publicistike, temveč se izgublja tudi pomembna platforma za obravnavo in refleksijo širših kulturnih ter družbenih ­vprašanj in dilem.

Kaj ukinjanje takšnih revij oziroma selitev na splet pomeni za ohranitev analitične in kritične misli, saj so na medmrežju razmišljanja pogosto neselekcionirana, arbitrarna in razpršena ter ne dosegajo bralcev v nekdanjem obsegu? »Kdorkoli lahko odpre svoj portal in je na njem neskončno pameten o večini stvari, kdorkoli lahko objavi pohvalno kritiko povprečnega ali podpovprečnega dela svojega prijatelja, kdorkoli lahko oblati dobro ali celo izvrstno delo avtorja, ki ga osebno ne mara, ali iz gole zavisti,« menita glavna urednica in odgovorni urednik revije Sodobnost Jana Bauer in Evald Flisar.