Letošnji nabor najboljših knjig za otroke in mladino

Znak zlata hruška, ki si ga prislužijo le najkvalitetnejše knjige za otroke in mladino, že več kot desetletje podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana, od leta 2021 pa pri projektu sodeluje tudi Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Strokovna komisija v sestavi Alja Bratuša (OŠ Polzela), Andreja Erdlen (Mariborska knjižnica), Liljana Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Ana Kosirnik (Mestna knjižnica Ljubljana), Martina Kozorog Kenda (OŠ Dušana Muniha Most na Soči), Jerneja Stoviček (OŠ Zalog, predsednica komisije) in Maša P. Žmitek (Center ilustracije) je med 90 novostmi, ki jim je strokovni odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig letos podelil znak za kakovost zlata hruška, priznanje zlata hruška v kategoriji izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga podelila knjigama Tik je šel v gozd po drva (Miha Hančič in Ram Cunta, VigeVageKnjige, 2022) ter Kdo je kriv, da je zima bela in druge zgodbe (Neli Kodrič Filipić, ilustrirala Ana Zavadlav, založba Pivec, 2022).

Kot je zapisala žirija, je risoroman Tik je šel v gozd po drva »tako v vsebinskem kot oblikovnem smislu zelo kompleksno delo, zaradi česar ga lahko berejo tako otroci kot odrasli. /.../ Tudi v oblikovnem pogledu je delo izjemno kompleksno, saj po eni strani prinaša estetsko risbo, ki je v ravnovesju z besedo in zgodbo, po drugi strani pa pogum avtorjev po preizpraševanju in preigravanju mej samega žanra«.

Zbirka Kdo je kriv, da je zima bela in druge zgodbe pa je »vsebinsko in formalno zaokrožena celota /.../. Ker so zbirke kratkih zgodb za otroke z vidika žanra velikokrat spregledane, pa čeprav so kakovostne in mlademu bralcu zaradi možnosti branja v nadaljevanjih pisane na kožo, naj bo tokrat nekoliko drugače.«

Ob tem priznanje zlata hruška v kategoriji prevedena mladinska leposlovna knjiga prejme Spomin na drevo (Tina Vallès, prevedla Veronika Rot, založba Zala, 2022), »ganljiva zgodba o drevesu, ki simbolizira človekovo povezanost z naravo in poudarja njegovo umeščenost v širši kontekst družine ter z njo povezane tradicije in spominov«, priznanje zlata hruška v kategoriji izvirna slovenska mladinska poučna knjiga pa Mala kraljica velikih sten: Mira Marko Debelak-Deržaj (Natalija Štular, ilustriral Damijan Stepančič, Gornjesavski muzej Jesenice, enota Slovenski planinski muzej, 2022), v kateri je po besedah žirije »bogata vsebina, skozi katero se nam izriše lik vsestransko nadarjene izjemne ženske osebnosti v kontekstu duha časa prve polovice 20. stoletja, z izrednim občutkom za ritem podana skozi niz dramaturško dodelanih kadrov in sekvenc, oblikovanih v subtilnem prepletu besedila, ilustracije, stripovskih vložkov in arhivskega gradiva (fotografije, pisma, izseki iz Mirinih dnevnikov, članki iz revij in časopisov ...)«.

Priznanje zlata hruška v kategoriji prevedena mladinska poučna knjiga si je prislužila knjiga Z vsemi čuti! (Philippe Nessmann, ilustriral Regis Lejonc, fotografije Célestin, prevedla Jasmina Žgank, založba Miš, 2022), ki je »izjemno pregledna in zato kljub dokaj zahtevni tematiki dostopna tudi mlajšim bralcem. Njena odlika je med drugim ta, da s svojo sistematično interdisciplinarno obravnavo vsakega čuta posebej ne nudi le možnosti samostojnega individualnega branja, temveč je primerna tudi za popestritev pouka in skupinsko delo v razredu«.

Priznanja bodo podelili na Prazniku zlatih hrušk na 39. Slovenskem knjižnem sejmu, v torek, 21. novembra.