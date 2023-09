Nacionalni mesec skupnega branja 2023 z Beremo skupaj

Tudi za letošnjo jesen pobudniki in soorganizatorji Nacionalnega meseca skupnega branja z Beremo skupaj pripravljajo številne dejavnosti, s katerimi vabijo k branju in povezovanju ob knjigah in s knjigami.

T. i. dogodkovnik, vseslovenski bralni zemljevid, ki spodbuja k branju in obisku dogodkov ter izvajalcem ponuja vrsto predlogov za nadaljnje delo, najdete na uradni spletni strani Nacionalnega meseca skupnega branja: https://nmsb.pismen.si/dogodki.

NMSB 2023 posebno pozornost namenja:

1. promociji nacionalnih projektov za spodbujanje branja in bralne pismenosti v domačem in mednarodnem prostoru: v luči Slovenije kot častne gostje na letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu in prihodnje leto na knjižnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni bo temu namenjena vrsta aktivnosti, tudi plakatno komunikacijska nacionalna akcija Beremo skupaj;

2. branju strokovne in stvarne literature: z nacionalnim strokovnim posvetom Branje za znanje v organizaciji Bralnega društva Slovenije, ki bo 8. septembra, na mednarodni dan bralne pismenosti;

3. medgeneracijskemu branju: projektu Medgeneracijsko branje, ki ga že pripravljata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Javna agencija za knjigo RS, se kot novost pridružuje vseslovenska akcija Pokloni čas, polepšaj dan.

PLAKAT Beremo skupaj Ivan Mitrevski/Ilustracija je nastala v okviru projekta Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz Mestne knjižnice Ljubljana

Nacionalni mesec skupnega branja 2023 poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice države dr. Nataše Pirc Musar.

NMSB 2023 so zasnovali: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ter mestne knjižnice v Ljubljani, Mariboru in Kranju.

Partnerji akcije: Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Javna agencija za knjigo RS, Zavod RS za šolstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in RTV Slovenija. Aktivno se vključujejo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica, Tedni vseživljenjskega učenja, Mreža za družinsko pismenost, Evropsko leto strpnosti ter Zveza prijateljev mladine Slovenije z društvi in zvezami po vsej Sloveniji.

Medijski podporniki: Delo, Večer, Primorski dnevnik, Gorenjski glas, Bukla, Ciciban, Cicido, Pogled, Pil ter RTV Slovenija.

Sponzorji: Europlakat, Hofer, Krka.

Tradicionalno bo Nacionalni mesec skupnega branja spremljala plakatno komunikacijska akcija Beremo skupaj. V okviru akcije, ki jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS s partnerji, se vzgojno-izobraževalnim zavodom, splošnim knjižnicam in drugim ustanovam, ki spodbujajo branje, razdeli več tisoč plakatov. K branju bodo organizatorji vabili tudi z mestnim plakatiranjem.

Organizatorji so za izhodišče pri pripravi plakata izbrali ilustracijo, ki je nastala v okviru projekta Slovenski knjižnično-muzejski MEGA KVIZ (2020/21 in 2021/22) Mestne knjižnice Ljubljana. Tako so znova spomnili na izjemen projekt s področja bralne kulture in na odličnega ilustratorja, striparja in pisatelja Ivana Mitrevskega.

Berimo skupaj!

Naročnik oglasne vsebine je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS