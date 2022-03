Nadloga, toda v najboljšem smislu

V nadaljevanju preberite:

Prodorna in kakor katana ostra romanopiska, novinarka in kritičarka Renata Adler (1938–) je v šestdesetih in sedemdesetih delovala v središču ameriškega intelektualnega življenja. Pisala je tako za New Yorker kot New York Times, poročala tako iz Biafre kot iz Vietnama, ob tem pa prijateljevala z Joan Didion, Hannah Arendt­ in Richardom Avedonom. »Mislim, da je katastrofa, ko se v tisku pojavijo konvencionalne modrosti in vnaprej sprejeta, enoglasna mnenja,« je dejala.