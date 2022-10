Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slikanico Jani Bauer in Petru Škerlu

Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico sta prejela avtorica Jana Bauer in ilustrator Peter Škerl za slikanico Kako objeti ježa (KUD Sodobnost International), jezikovno-likovno pripoved o ježevi želji, da bi nekoga objel.

Škerlove ilustracije po oceni žirije tvorijo posebej zanimivo plast slikanice, saj bralčevo pozornost pritegnejo na več načinov. FOTO: promocijsko gradivo

Kot je na razglasitvi nagrade povedal Igor Saksida, predsednik žirije, v kateri sta bila še Barbara Zorman in Robert Potočnik, je besedilo mogoče brati na več ravneh: kot nonsensno pripoved o želji in njeni humorni (ne)uresničitvi, kot tematizacijo osamljenosti, nasprotja med samozadostnostjo ali samozagledanostjo in skrbjo za drugega ter kot razmislek o drugačnosti, ki to v resnici sploh ni.

Škerlove ilustracije pa po oceni žirije tvorijo posebej zanimivo plast slikanice, saj bralčevo pozornost pritegnejo na več načinov, med katerimi je morda najbolj zastrta uporaba dvojine, to je dvo- in večbarvne likovne tehnike. Ob tem ilustracija ustvarja še občutek gibanja knjižnih oseb.

Posebno nagrado za kakovostno povezovanje umetnostnih zvrsti je žirija na današnji razglasitvi podelila slikanici Helene Kraljič Sofija in baletni copatki, ki je z ilustracijami Tine Dobrajc izšla pri založbi Morfemplus. Na prvi pogled kratka realistična pripoved prikazuje vsakodnevno življenje Sofije in njene babice, ki ji pripoveduje o tem, da je bila balerina, kar želi postati tudi deklica. Osrednja tema se v slikanici povezuje z nekaterimi pojmi iz sveta baleta. Kot je ocenila žirija, slikanica inovativno povezuje tako besedno kot likovno ustvarjalnost ter glasbo in balet.

Nagrado, poimenovano po literatki Kristini Brenkovi (1911-2009), podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije. Nagrado in posebno priznanje so podelili izmed šestih nominiranih del, te pa so izbrali izmed 31 slikanic, ki so prispele na natečaj. Žirija je bila po besedah Sakside pri izbiri nominirancev soglasna. Pri letošnjih kandidatih za nagrado so sicer opazili, da nekateri avtorji poskušajo iz slikanice napraviti filozofsko čtivo, zato je izpostavil vprašanje o smislu tako kompleksnih besedil, kadar gre za knjigo za otroke.

Za nagrado so bile nominirane še slikanice Adam in tuba Žige X. Gombača, ki je z ilustracijami Maje Kastelic izšla pri založbi Miš, ter Čarobna kost Majde Koren z ilustracijami Tanje Komadina, Nočni obisk Gaje Kos z ilustracijami Ane Zavadlav in Si že kdaj jezdil morskega konjička? Boštjana Gorenca - Pižame z ilustracijami Igorja Šinkovca. Vse tri so izšle pri založbi Mladinska knjiga.