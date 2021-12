Naj knjiga leta Devica, kraljica, vdova, prasica Erice Johnson

Knjiga Devica, kraljica, vdova, prasica Erice Johnson Debeljak je postala naj knjiga leta 2021. Izbrali so jo obiskovalci letošnjega 37. slovenskega knjižnega sejma (SKS), ki poteka na spletu. Delo, ki ga je avtorica napisala po moževi smrti, »z drznim naslovom drzno premika meje in razbija tabuje, pa ne samo nekdanje, ampak tudi sočasne«.

Naj knjiga leta bo veliko nagrado 37. SKS prejela v soboto na zaključni prireditvi.

»Močna izkušnja je močan odvod dobila v prav tako močni literaturi. Izkušnja moževe nenadne smrti v žen(sk)i izzove neverjetno bolečino, telesno in duhovno pogrešanje, ki človeka prežame do obisti, spodkoplje njegovo eksistenco, izzove občutke tesnobe, nemoči, a tudi srda in nekakšne norosti, preizpraševanja in samoanalize, da bi se pred razdiralnimi učinki duševnega pretresa slednjič lahko (re)konstruirala in na novo (iz)našla,« so o knjigi zapisali organizatorji sejma.

Erica Johnson Debeljak se je po moževi smrti v knjigi osredotočila na lik vdove skozi zgodovino. Na pogovoru v okviru SKS je povedala, da je vdova znan lik, sama pa je na novo vlogo gledala z vidika patriarhalne družbe: če je bila prej žena, je nenadoma postala vdova. Občutek je bil nenavaden, v vsakem primeru pa se ji zdi položaj vdove nižji od položaja žene. Samske ženske so namreč po oceni pisateljice v patriarhalni družbi na slabšem, najsi gre za vdovo, ločenko ali žensko, ki se ne poroči.

Kot vdova se je soočila tudi s tem, da so jo zapustili najbližji prijatelji, za kar je kasneje skozi odzive bralcev ugotovila, da ni nič nenavadnega. Da je spregovorila o moževi smrti in novi vlogi skozi knjigo, je sicer dojemala tudi kot proces prebolevanja. Smrt se ji namreč v zahodni družbi zdi tabuizirana, saj ljudje ne umirajo več doma in tako nimajo več stika z njo. Da nekdo spregovori o tem, četudi skozi literaturo, se ji zato zdi prednost za družbo.

Naj knjigo leta izberejo obiskovalci SKS s seznama knjig, ki jih izbere žirija iz nabora knjig, ki jih po svojem izboru na Zbornico založnikov in knjigotržcev posredujejo založbe.

Žirija, v kateri so bili Igor Saksida, Urška Perenič in Agata Rakovec Kurent, je nominirala sedem knjig, za naj knjigo pa je od 22. novembra do 2. decembra glasovalo 3012 obiskovalcev. Knjiga Devica, kraljica, vdova, prasica je dobila več kot tisoč glasov, na drugo in tretje mesto pa sta se uvrstili deli Pravljične poti brez meja Irene Cerar in Kaj hoče ženska Irene Štaudohar.

Nominirane so bile še knjige Virus Tadeja Goloba, Modri Portugalec Petra Svetine z ilustracijami Damjana Stepančiča, Pustolovec zmote Mihe Šaleharja in Đorđić se vrača Gorana Vojnovića.