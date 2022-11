Naj knjiga leta Življenje v sivi coni Davida Zupančiča

Na 38. Slovenskem knjižnem sejmu (SKS) so danes podelili veliko nagrado SKS - naj knjiga leta 2022. Prejel jo je David Zupančič za knjigo Življenje v sivi coni, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga. Zmagovalno knjigo so z glasovanjem izmed desetih nominiranih izbrali obiskovalci spletne strani sejma.

Kot je pred razglasitvijo nagrajenca povedal direktor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Vladimir Kukavica, je na spletni strani sejma glasovalo preko 4000 obiskovalcev, pri čemer je zmagovalna knjiga prejela dobrih 40 odstotkov glasov.

David Zupančič je po podelitvi nagrade glede uspeha knjige za STA povedal, da je to nekaj, kar »si človek ne upa upati«. Kot je še povedal, se mu je sicer zdelo, da knjiga ima predispozicije, da bo brana, tudi glede na to, kaj opisuje, nikakor pa ni pričakoval takšnega odziva. Tudi nagrada in že sama nominacija je po njegovih besedah nekaj, kar »si v resnici zelo zelo želiš, ampak ko si nekaj dovolj želiš, si sploh ne upaš priznati, da si to želiš, saj se na ta način pripraviš na razočaranje«.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Tako sam sebe nekako umetno miriš v smislu, 'saj tudi če bo sto ljudi to prebralo, bo vredu, saj tudi samo nominacija je vredu'«, je povedal in dodal, da v zvezi s knjigo vsak dan tudi zanj prinese neko novo presenečenje.

Na vprašanje, ali morda razmišlja o nadaljevanju, je odgovoril, da ima izredno veliko motivacije za nadaljevanje in tudi že »v glavi smer, v katero bi rad šel«. Napisal je že nekaj strani, s katerimi sicer še ni povsem zadovoljen, predvsem pa si bo vzel čas. Čas si je vzel tudi za Življenje v sivi coni, o kateri pravi, da »se mu zdi, da ne bi bila tako dobra, kot je, če si zanjo ne bi vzel časa«.

Glavna urednica pri Mladinski knjigi Alenka Kepic Mohar je povedala, da je bila knjiga tudi zanje presenečenje. Življenje v sivi coni je po letu 2014 najhitreje prodajana knjiga, »kar pomeni, da ko je izšla, je praktično v desetih dneh tudi pošla«. Menila je, da je univerzalno sporočilo avtorja, da je pomembno delo opravljati s srcem, prepričljivost, ki veje iz knjige, pa je nekaj, kar prepriča vsakega bralca.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zdravnik David Zupančič je v knjigi Življenje v sivi coni združil svoja razmišljanja iz obdobja epidemije covida-19, kot ga je doživljal kot specializant infektologije v urgentni ambulanti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani.

Veliko se je ukvarjal s stresom in anksioznostjo, raziskoval je o tem, kako se spočiti, odklopiti in ne izgoreti, spraševal pa se je tudi o tem, kako ostati motiviran v obdobju, ki je bilo na eni strani prežeto z veliko dela ter na drugi strani z različnimi zapisi, ki so se o zdravnikih, zdravstvu in stroki pojavljali na družabnih omrežjih.

K pisanju knjige je pristopil na šaljiv način, tudi sicer je humor pomemben del njegovega življenja. »V medicini in zdravstvu je ogromno komičnih situacij, je pa pri pisanju tega potrebna velika mera empatije in predvsem samokritike. Karkoli se piše na duhovit način o zdravstvu, je treba paziti, da je spoštljivo tako do vseh vpletenih kot do stroke. Sam zelo pazim, da ne trivializiram,« je ob predstavitvi knjige povedal za STA.

Na drugo mesto se je po besedah Mihe Kovača, vodje strokovne komisije, ki je izbrala nominirane knjige, uvrstila knjiga Evo ti kosilo Saša Škete (Celjska Mohorjeva družba) in na tretje knjiga Osebno Mihe Mazzinija (Založba Goga).