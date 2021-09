Najboljše, kar ponujata domači in prevodni strip

V nadaljevanju preberite:



V okviru stripovskega festivala Tinta, ki bo v prestolnici potekal med 6. in 10. oktobrom, se domači in tuji striparji že tretje leto potegujejo za nagrado zlatirepec, letos podeljeno v štirih kategorijah. »Namen nagrade zlatirepec je izpostaviti in nagraditi najboljše stripe, izdane v slovenski produkciji v preteklem letu. Z njo želimo dodati vrednost stripovskemu mediju, ki v Sloveniji kljub kakovostni produkciji več desetletij ni prejemal zaslužene pohvale; seznam nominirancev pa lahko služi tudi kot bralni seznam priporočenega čtiva,« pojasnjuje stripovska kritičarka in predsednica žirije Pia Nikolič. Če je kot najboljši domači stripovski album lani slavil Črni plamen: požig Narodnega doma v Trstu, v katerem sta Ivan in Zoran Smiljanić prepletla izmišljene osebe in dogodke ter zgodovinska dejstva, povezana s požigom Narod­nega doma v Trstu leta 1920, so v kategoriji najboljšega domačega stripa za odrasle letos nominirani Žabci Dore Kaštrun (VigeVageKnjige, 2021), Sveto in smešno: stripovski esej o hecni plati religije Izarja Lunačka (Založba ZRC, Zavod Stripolis, 2020) in Mestne ptice Gašperja Krajnca (VigeVageKnjige, 2020).