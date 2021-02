Najden ključ do romanesknega cikla

Marcel Proust je nekakšen prolog k sedmim romanom napisal leta 1908, ko se je začel poigravati z mislijo o velikem knjižnem delu. Rokopis je pristal v arhivu založnika Bernarda de Falloisa, in ko je ta pred tremi leti umrl, je njegova zapuščina prešla v last francoske narodne knjižnice. Gre za petinsedemdeset strani teksta in takšen, Petinsedemdeset strani, Les Soixante-quinze feuillets, bo tudi naslov izdaje.