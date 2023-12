Naposled umor na najvišji ravni

V nadaljevanju preberite:

V novem romanu Oj, Triglav, moj dom, ki je pred kratkim izšel pri založbi Goga, je Tadej Golob postavil Tarasa Birso, izkušenega kriminalističnega inšpektorja na Policijski upravi Ljubljana ter nekdanjega alpinista, in njegovo ekipo, v kateri so še Tina Lanc, Brajc in Osterc, na vrh Triglava. Tam nevihta zajame skupino planincev, strele sekajo, najdejo pa tudi eno truplo.

Bilo je le še vprašanje časa, kdo bo v kriminalki truplo postavil vrh Triglava – hribi so navsezadnje naravni habitat avtorja, ki je tudi strasten alpinist in plezalec. »Me veseli, da se vam zdi to samoumevno. Vse bolj opažam, da sem dobro zadel s Triglavom kot krajem umora. Se strinjam, da so hribi, kot jim pravi Taras, moje naravno okolje. Težko bi se mi zgodil umor na morju, na katerega se ne spoznam najbolje. Za umor v hribih pa nisem potreboval strokovnih sodelavcev, ki jih sicer vedno uporabljam,« je zadovoljno pojasnil.