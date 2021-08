Neizrečeno, pristno, prepovedano in skrito

V nadaljevanju preberite:

Strokovna žirija v sestavi Matej Bogataj, Robert Kuret, Žiga Rus in Silvija Žnidar (predsednica) je nagrajenca za najboljšo zbirko kratkih zgodb izbirala med šestdesetimi deli. Prvič so pri tem upoštevali tudi avtorje, ki so rojeni drugje, živijo in ustvarjajo pa pri nas. »Na koncu smo se enotno odločili za četverico del, ki so bila v celoti, formalno in vsebinsko, najbolj skladna, zaokrožena in prepričljiva in ki so izkazovala visoko literarno raven,« so zapisali.