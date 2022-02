Nevsiljivo vpeljevanje v vznemirljiv, prostran svet knjig

V nadaljevanju preberite:



Kaj storiti, ko se v slikanici znajdejo dve miši, en maček, nahrbtnik in sir, a nihče ne ve, kaj početi sam s seboj? (»Zakaj nikjer ne piše, kaj počnem v tej knjigi?« tarna mačkon.) Kaj storiti, ko je zgodba prepuščena bralcu?

Prav to se sprašuje slikanica avtorice Gaje Kos in ilustratorja Jake Vukotiča, ki je pravkar izšla pri založbi Miš. Namenjena otrokom po četrtem letu starosti in polna komičnih domislic ne ponuja branja linearne zgodbe, temveč bralca postavi v samo pripoved – kot tudi avtorico, urednico, ilustratorja in založbo, ki slikanico uvršča med igroknjige, saj kliče po interaktivnem, družinskem branju, po odkrivanju in raziskovanju izhodišč, ki jih ponuja, po izumljanju pripovedi, skupnem pripovedovanj.