Nikoli tako dobro, nikoli tako slabo

Knjiga belgijskega profesorja klinične psihiatrije in psihoanalize Paula Verhaegheja je pisana poljubno, vendar ne skriva ambicije zajemati pri najboljših socialnih, psiholoških in filozofskih teorijah sodobnega časa. Izhaja iz dejstva, da imamo danes v družbi opraviti z valom vedenjskih praks, kot je trpinčenje in poniževanje ljudi (na primer na delovnem mestu), ki terjajo premislek, razlage in ukrepanje.

Pri razlagah težav sodobnega časa pa se zatakne, kajti so različne in raznorodne. Konservativci v trendih vidijo pomanjkanje družbenih norm in vrednot, drugi razlage vidijo v naraščajočih duševnih motnjah. Tretji gredo po razlago v medicinsko znanost: sadizem, na primer, je posledica dejstva, da je človek človeku volk, torej živali v nas. Četrta razlaga gre v nasprotno smer, namreč, da so ljudje v bistvu in po naravi dobri, pokvarila pa nas je postmoderna družba. Končno nekateri problem vidijo v sebičnem genu in banalnosti zla.

Avtor ob teh izhodiščih potegne zelo jasno črto in označi razliko svojega pojmovanja do njih: »Človeku lastna identiteta ne obstaja: kakšen je posameznik, dober ali slab, je v največji meri odvisno od njegovega okolja. Če so mnogi ljudje danes zmedeni in ne vedo, kaj je prav in kaj ni, nam to nekaj pove o svetu, v katerem živimo.«

Pri identiteti

gre vedno za etiko

Arhitektura poglavij je nastavljena od opisa značilnosti posameznika, prek zgodovine etike, do bistva človeka, nato pa se posveti družbi in njeni organizaciji.

Namen knjige je pokazati na dileme identitete sodobnega človeka. Prvi vtis pri branju je, da bo avtor teoretsko podlegel pastem behaviorizma, slogovno pa poljubnosti. Toda nadaljnje branje razodene, da Verhaeghe hoče imeti stik z najboljšimi teorijami našega časa. Kot zanj relevantne v tekstu srečujemo avtorje Sigmunda Freuda, Jacquesa Lacana, Michela Foucaulta, Hannah Arendt.

Nastavitev v dobro teoretsko smer lahko razberemo že v podnaslovu, ki deluje kot program knjige: Identiteta v času neoliberalizma, izgubljenih vrednot in anonimne avtoritete. Vse skupaj se bo izšlo v končno ugotovitev, da je dandanašnji individualizem šel predaleč, tudi v razmerju do družbe. Pokazal bo, kako smo ljudje reducirani na potrošnike, kako »živimo v iluziji, da smo enkratni in da sami sprejemamo odločitve«.

V tem miselnem in življenjskem okolju se krojijo pogoji oblikovanja identitete, ki je dandanašnji v veliki nevarnosti, da spodleti. Agresivnost, ki se izrazi v takem primeru, po eni strani vodi v oblikovanje avtoritarnih likov, po drugi v narcisistično agresivnost do drugih, do zaprtja v krog nezadovoljstva in zavisti. Končno imamo vedno opraviti z nasiljem.

Prevelike družbene razlike na eni strani, na drugi pa popolna enotnost, obe porajata nasilje. Družba je uspešna, če doseže ravnovesje med »istostjo in različnostjo«. To zahteva napor, še več, z identiteto se nismo rodili, odvisna je od interakcije z okoljem in kulturo, torej je ideologija. Osrednja avtorjeva ugotovitev poleg te, da gre za ideologijo, je, da gre pri identiteti vedno za etiko.

Neoliberalna moralnost je ravnovesje napetosti med posameznikom in skupnostjo odpravila, kajti »nič takšnega ne obstaja, kot je družba«. Ironija in paradoks neoliberalizma so podjetniški »teambuildingi« in kadrovska politika meritokratskega sistema.

Izhajajoč iz tega spoznanja avtor preišče vprašanje etike. Da bi ji določil mero, posebej potem, ko je bil Zahod dolga stoletja zaznamovan s krščansko etiko, gre v analizo njenega razumevanja v zgodovini. V antičnem pojmovanju se ta organizira okrog »dobrega značaja« in »lepega vedenja«. Aristotel jo je opredelil kot nekaj, kar nam je prirojeno, kar nam je biološko dano, vsakemu organizmu glede na njegov smoter (telos). Druga značilnost, kot tudi izvira iz Aristotelove Nikomahove etike, pa je, da sta etika in identiteta nekaj večjega le od interesa posameznika.

Na ta način so v avtorjevi izpeljavi grški filozofi »tlakovali pot rimskemu pravu in poznejši povezavi med etiko in kodificiranim pravom«. Avtor se v nadaljevanju seveda spopade z vznikom krščanske etike in tezo, ki jo večkrat ponovi, namreč, da je človek po naravi slab. V ozadju te teze naj bi bila podmena, da mora človeštvo biti podrejeno avtoriteti edinega pravega Boga, »čigar zapovedi je treba ubogati pod grožnjo prekletstva«. V tem smislu je božje oko vsevidno in posvetno življenje je pomembno le v luči posmrtnega.

Imanenci klasičnega obdobja se torej zoperstavi transcendenca krščanskega. Že v zgodnjem srednjem veku, piše avtor, se je uveljavil koncept »lestve narave«, po kateri je vsakemu bitju znotraj strogega hierarhičnega sistema določen položaj v razmerju do Boga. Vsakdo ima torej mesto, ki mu je dodeljeno, sprememba ni mogoča, kajti vse je že ustvarjeno, kot si je zamislil Bog, zato bi sprememba pomenila napuh (superbia), torej smrtni greh.

Nespremenljivost človeka je seveda prišla na preizkus s svobodomiselstvom. Tu se je pojavila predpostavka, da človek ni nujno slab, prišla je nova urbana kultura, novi razredi, nove identitete, obrtniki, bankirji, trgovci, prišla je znanost. Proti katolicizmu se je postavil protestantizem. Konceptu izvirnega greha se je zoperstavil biološki pogled na človeka (človek človeku volk), pojavila se je teorija o sebičnem genu in podobne.

Nastal je dramatičen prelom, ko je religija končno izgubila avtoriteto, igro je prevzela znanost, na podlagi razuma se je odprla pot novi ideologiji.

Zadnja mutacija

socialnega darvinizma

Ko je zahodna religija dala nov pomen identiteti in etiki, ko je štafeto prevzela znanost, ko so se načela naravoslovnih znanosti začela prenašati na druge, tudi na humanistične, avtor govori o scientizmu, tudi o učinkih razsvetljenstva. Preučevanje človeka (kot posameznika) na podlagi razuma je prav tako odprlo vprašanje družbe in njenih interakcij.

Avtor citira Margaret Thatcher, češ da ne obstaja nič takega, kot je družba, pokaže tudi na pasti Dawkinsovega sebičnega gena, ki je kot teorija pravzaprav zakonski otrok socialnega darvinizma. Razsvetljenstvo je prišlo do točke, ko je začelo verjeti, da lahko etiko in družbo spreminjamo, evolucijska teorija je pokazala, da so spremembe pravzaprav kar pravilo: »Zadnja mutacija socialnega darvinizma nastopa pod imenom neoliberalizem.« V njem naravo začnejo predstavljati tržne sile.

Kip Svobode in nebotičnik na Manhattnu v New Yorku. V kaj se je obrnila svetovna svoboda? FOTO: Bjoern Kils/ Reuters

Gre za to, zapiše avtor, da logika ostaja ista kot v naturalizmu evolucijske družbene teorije, le da se ta logika kaže v novih in novih številkah in grafikonih. Tako kot je bilo treba naravi pustiti prosto pot, je treba zdaj prosto pot pustiti trgu. To pa gre k Hobbesovi logiki »človek človeku volk«.

Tako avtor na ravni razmišljanja o človeku debato pripelje do temeljnega vprašanja, ali je zanj odločilna narava ali vzgoja, dednost ali okolje. Analogno preučuje razmerje med etiko in biologijo. Tu se brez dvoma nagiba k antropološkim študijam, ki v kulturah kot vredno prepoznavajo sodelovanje, naklonjeno govori o empatiji in razpravlja o tem, ali etika temelji na njej ali na razumu. Od tod se pomakne k Freudu in njegovi klasični teoriji o človeku kot polju silnic, razpetim med Erosom in Tanatosom, končno pa podčrta Freudovo prepričanje, kako mora človek imeti nadzor nad svojo seksualnostjo kot primarno silo. Drugače povedano, še bolj aristotelovsko, avtor s Freudom in podobnimi znanstveniki vzpostavi zvezo med samospoznanjem in samonadzorom. Zato je na dlani, da je prepričanje socialnega darvinizma napačno: naša identiteta ni zapisana v genih, kriterij ni tekmovalnost, zmagovali naj ne bi le najmočnejši. In naprej: »Identiteta se oblikuje znotraj določene vrste družbenih odnosov, in sicer v procesih identifikacije z drugim in z oddaljevanjem od drugega.«

V imenu svobode

Ko avtor zatrdi, da se nam še nikoli na svetu ni godilo tako dobro, a nikoli se nismo počutili tako slabo, hoče povedati, kakšni so gabariti tako imenovane enronske družbe. Po koncu velikih zgodb za novo veliko zgodbo spet za podlago imenuje neoliberalizem. Posledica je uveljavljanje novega tipa identitete in kapitalizma brez zavor.

V imenu svobode se je začela uveljavljati ideja o pravičnem plačilu v imenu svobode, meritokracija. Ta se je uveljavila v šolskem sistemu, v ameriškem okolju se je razširil mit o mladem čistilcu čevljev, ki je s prizadevnostjo končno postal premogovniški mogotec. Razvil se je mit o ameriških sanjah. Gre za kombinacijo dveh idej, svobode in prepričanja, naj vsak dobi, kar si zasluži, to je vsebina meritokracije. Na videz privlačna teza se obrne v svoje nasprotje, kajti iz različnih vzrokov se v končni posledici vzpostavijo neenakosti in izkaže se, da so posledice neoliberalne meritokracije na koncu vedno negativne. Še več, izkaže se, da je cilj neoliberalne meritokracije prav socialni darvinizem.

Model podjetja Enron je to dobro ponazoril: v socialno darvinističnem modelu so nagrajevali samo zaposlene, ki so dosegali najboljše rezultate, petino spodnjih na listi uspešnosti so vsako leto odpustili, jih javno ponižali, njihova imena in fotografije pa objavili na korporativnih spletnih straneh. To je med zaposlenimi pripeljalo do paranoje, ponarejanja rezultatov uspešnosti in podobnega vsesplošnega goljufanja, kar je končno sprožilo serijo sodnih procesov in nazadnje bankrot korporacije.

V tem meritokratskem modelu je univerza postala le del izobraževalne industrije, bolnišnice del negovalne industrije, zavezane zgolj dobičku, ne več bolniku.

Družbene posledice so katastrofalne. Kapitalistična meritokracija končno temelji na podedovanem bogastvu. Na vrhu so dediči kapitala, na dnu tisti, ki podedujejo dolg. Izobraževalna meritokracija temelji na socialni dediščini, neoliberalna meritokracija združuje obe in gradi novo, »še bolj statično razredno družbo, ki temelji na kombinaciji kvalifikacij in denarja«. Posledice tega smo lahko dobro videli v družbenih nemirih zadnjega desetletja. Vse skupaj nas spet pripelje do vprašanja identitete, ki jo avtor pojasni z »nemočnim izpopolnjevanjem«.

Avtor prek Johna Steinbecka, prek knjige Vzhodno od raja, spet načne vprašanje razmerja med dednostjo in okoljem. Slej ko prej zagovarja stališče o nenadomestljivi pomembnosti okolja za identiteto. Gre za vpoteg v prevladujoče predstave širše skupine, v kateri posameznik odrašča, za prevladujoče predstave, za udeležbo pri zgodbah, ki jih ta skupina deli. Moralni razvoj, internalizacija oziroma ponotranjenje njenih vrednot je v tem smislu temelj morale oziroma vesti.

V odraščanju se otrok prebije do odločilne faze, ki jo avtor imenuje »pomanjkanje«, drugače povedano, bistvo odraščanja je prehod od izgubljenega raja v stanje »krute resničnosti«, ko moramo sami zase prevzeti odgovornost. Uspešna vzgoja je dokazana, ko se zavedamo, da na »pomanjkanje« ni končnih in prepričljivih odgovorov, vendar kljub temu skupaj z drugimi (in zaradi drugih) vztrajamo pri iskanju odgovorov.

Identiteta v času neoliberalizma, izgubljenih vrednot in anonimne avtoritete FOTO: Promocijsko Gradivo

Skupaj z drugimi pomeni priznati skupnost in ne v posamezniku videti absolutno merilo vsega. Neoliberalna moralnost je ravnovesje napetosti med posameznikom in skupnostjo odpravila, kajti »nič takšnega ne obstaja, kot je družba«. Ironija in paradoks neoliberalizma so podjetniški »teambuildingi« in kadrovska politika meritokratskega sistema. Končno pripelje nazaj v lastno izhodišče, v »univerzalni egoizem«, v jalove rešitve, katerih ponazoritev je vsepovsod navzoča nadzorna kamera. Nadzorovana družba in nadzorne kamere sta dva simbola razpada skupnosti.

V imenu dobrega življenja

​Verhaeghe, če skušamo skleniti predstavitev njegove knjige, v zvezi z identiteto v času neoliberalizma torej poudarja pomen izgubljenih vrednot in izgubljene avtoritete, ki postaja anonimna. Kot stranski problem se pri ljudeh pokažejo duševne motnje, ki posledično postanejo tudi družbeni problem. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila, da so duševne motnje večinoma posledica družbenih dejavnikov.

Viktorijanska družba je ustvarjala seksualno frustrirane posameznike, upogljive pod jarmom avtoritete. V posledici je to vodilo v psihonevroze, ženske v histerijo, moške v obsesivno kompulzivno motnjo.

Danes jih je malo, vsekakor manj, prišlo pa je do poplave depresij in tesnob pri odraslih in ADHD avtizma pri otrocih. Postavi se vprašanje, kaj storiti, kako se obnašati, da bomo zdravi. Znanstveniki so identificirali pet bistvenih dejavnikov, ki določajo naše zdravje: zgodnje otroštvo, strahovi in skrbi, kakovost naših odnosov z okoljem, stopnja nadzora nad lastnim življenjem in naš družbeni status.

Ko to ugotovi avtor, opozori na nekaj, na kar bi družba morala biti nadvse občutljiva: na pojav čezmerne neenakosti. Neenakost namreč vodi v izgubo spoštovanja, tudi samospoštovanja. Ljudje na najnižjih položajih so izpostavljeni največji količini stresa. Končno prihaja do duševnih motenj, ki se javijo kot moralne motnje. Družba kot taka pri tem postavlja meje in kriterije normalnega. Danes se kriteriji normalnega tudi v družbi že postavljajo prek računalnika, prek sodobnega panoptikona, nadzornega stolpa. Prišlo je do digitalizacije vsega in do iluzij slogana »meriti pomeni vedeti«. Vse se dogaja v imenu dobrega življenja, v popularni skrbi za telo, tako rekoč pod zapovedjo užitka.

Toda hkrati, in s tem zaključujemo predstavitev knjige, se povečuje občutek eksistencialnega manka, materialni odgovori za velika življenjska vprašanja postanejo nezadostni. Skrb, ki jo posameznik namenja svojemu telesu (in telesom drugih), izhaja iz načina, kako skupnost kolektivno oblikuje odgovore na eksistencialna vprašanja.