Vse življenje se je skrival za svojimi filmskimi junaki

V nadaljevanju preberite:

Rajko Grlić, avtor enajstih igranih celovečernih filmov, štirih dokumentarnih celovečercev, šestnajstih kratkih filmov in štirinajstih televizijskih dokumentarcev, med katerimi so kultni filmi, kot so Bravo, maestro, Samo enkrat se ljubi, V žrelu življenja, Čaruga, Karavla, je spisal svojevrstno biografijo. Ki je zastavljena zelo specifično, namesto kronološkega reda gre za mozaično sestavljeno strukturo, v kateri filmski pojmovnik funkcionira kot izhodišče za posamezna poglavja, gesla pa so zgolj domiseln okvir, v katerem se prepletajo spominski okruški, dokumentarne navedbe, razmišljanja in predvsem najrazličnejše zgodbe, zgodbice, peripetije in anekdote.