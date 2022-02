V nadaljevanju preberite:

»Mama mi ni vsega povedala. Zmenila sva se, da dobim staro korespondenco, zdaj se je ne bom branil. Da enkrat bolj konkretno dojamem, kaj je tako sesulo družino Verbovšek. Jaz pa ji bom v zamen pojasnil par stvari za nazaj in sprotne, tržaške. Naj bo tudi to v pismih. Tistih na okrastem papirju iz škatle, ki jo imajo v knjigarni. Noben je ne kupi. Ker mineva čas za pisanje na roko. Po svoje mi je žal,« zapiše Jakob na prvih nekaj straneh v romanu Miriam Drev s pomenljivim naslovom Od dneva so in od noči (Založba Pivec, 2021).