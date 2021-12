Od pariške komune s Plečnikom in Kosovelom do kontrabantarjev

V nadaljevanju preberite:

Pri reviji Stripburger založnika Forum Ljubljana je pred kratkim izšlo nekaj izjemnih stripovskih del, ki so obogatila naš kulturni prostor. Duhu proletarske revolucije se pokloni strip Krik ljudstva Jacquesa Tardija ob 150. obletnici pariške komune, duhu švercarjev ob rapalski meji pa Kontrabantarji Martina Ramoveša. Po dveh zgodovinskih stripih sta tu še dva, posvečena izjemnima slovenskima umetnikoma: Plečnik Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića ter Ostri ritmi Srečka Kosovela in Andreja Štularja.