Pandorina skrinjica zamolčanega

V ospredju romana so ob Rudolfu, Petru, Adolfu, Marku predvsem ženske, družinska zgodba, povedana skozi njihove usode, z njo pa zgodba poglavja iz zgodovine mesta Osijek, drobec stoletja, ki so ga pretresali krize, nasilje, zlo in odločilni preobrati, katerih posledice je čutiti še danes ali pa se, nerazrešeni, vračajo, ponavljajo v neki predrugačeni, niansirani obliki. Da bodo v Unterstadtu glavno besedo imele ženske, se je Ivana Šojat odločila, ker verjame, da zares, kot rečemo pregovorno, te podpirajo vse štiri vogale hiše. »Oče je lahko alkoholik, narkoman, hazarder, a če je ženska močna, obvaruje družino. Če pa se ženska zlomi, gre družina k vragu.«