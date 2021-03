Pesnice in pesniki ob svetovnem dnevu poezije

V nadaljevanju preberite:



- Svetovni dan poezije, ki ga 21. marca že tradicionalno praznujemo z maratonskim branjem pesnikov in pesnic, bo v organizaciji pesnika Dejana Kobana in številnih producentov tokrat sprva potekal prek spleta, septembra pa s celodnevnim branjem v živo.



- Ob svetovnem dnevu poezije smo slovenske pesnice in pesnike vprašali, kaj jim pomeni poezija in zakaj jo je tako pomembno praznovati, v kakšnem stanju je sodobna slovenska poezija in česa bi si na pesniškem področju še želeli, katero avtorico ali avtorja bi priporočili v branje in kateri je njihov najljubši verz.



- Svoje pesmi so prispevku pridali tudi Aja Zamolo (1991), Urša Majcen (1998), Nela Poberžnik (1994) in Sergej Harlamov (1989).