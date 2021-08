Pesnik, ki ne piše v maternem jeziku, laže

Hilà Lahav, ki se je s svojo poezijo predstavila na nedavnih Dnevih poezije in vina, je brezkompromisna na vseh področjih, pa naj gre za boj proti patriarhatu, kapitalizmu ali za pravice skupnosti LGBTQ+ in beguncev. In tudi zelo glasna. »Pripravljena sem kričati tako dolgo, da bo vsa Evropa utrujena od mojega glasu, in nihče me ne bo pripravil do tega, da bi utihnila,« je dejala. In to seveda zelo glasno.