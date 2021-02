Kafka na poti v srce teme

V nadaljevanju preberite:

Peter Kuper, leta 1958 rojeni ameriški stripar, ilustrator, pedagog, popotnik in uživač, je svetovno znan in priznan. Redno objavlja v vodilnih časopisih in revijah, predvsem v New Yorkerju in reviji Mad. Bil je soustanovitelj politične stripovske revije World War 3 in je ustvaril več kot dvajset risoromanov. Med njimi tudi stripovske priredbe svetovno znanih literarnih del. Nedavno sta dve taki izšli v slovenskem prevodu, in sicer Kafka z zbirko stripovskih zgodb in Srce teme, priredba klasičnega romana Josepha Conrada. S Kuperjem smo se pogovarjali o tesnobi, nasilju države, levičarstvu, žuželkah, skupini The Residents, Mariborčanu Gustavu Janouchu in o tem, da upa, da mu v življenju ne bo več treba narisati Donalda Trumpa.