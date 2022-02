Peter Svetina med finalisti za Andersenovo nagrado

Pisatelj in pesnik Peter Svetina se je uvrstil med finaliste za Andersenovo nagrado, najvišje mednarodno priznanje na področju mladinske književnosti. Nagrado podeljujejo bienalno avtorju in ilustratorju na področju mladinske književnosti za celoten opus. Oba nagrajenca bodo razglasili 21. marca na sejmu otroških knjig v Bologni.

Nagradi bodo podelili na 38. mednarodnem kongresu IBBY (International Board on Books for Young People) v začetku septembra v malezijski Putrajayi, so sporočili iz slovenske sekcije IBBY.

Slovenska sekcija IBBY je za Andersenovo nagrado nominirala pisatelja Petra Svetino in ilustratorja Damijana Stepančiča. Slednji se je s slikanico Svetilnik (Miš založba, 2019) uvrstil na seznam 20 izjemnih mladinskih knjig, ki jih žirija za Andersenovo nagrado posebej priporoča založnikom po vsem svetu v prevod in izdajo, bralcem pa v branje.

Peter Svetina je bil, kot prvi slovenski avtor, med finalisti tudi v letu 2020. Leta 2000 je bila v kategoriji ilustratorjev med finaliste uvrščena slovenska ilustratorka Marija Lucija Stupica.

Peter Svetina (1970) je pisatelj, pesnik, prevajalec in literarni zgodovinar. Njegova prva slikanica O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov je izšla leta 1999. Sledile so številne druge nagrajene knjige, prejel je tudi več nagrad večernica za najboljše otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo: leta 2013 za zbirko pesmi in kratkih zgodb Ropotarna, leta 2016 za zbirko kratke fantastične proze Kako zorijo ježevci in leta 2017 za zbirko Molitvice s stopnic, za katero je dobil še Levstikovo nagrado.

Leta 2020 je prejel nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico Timbuktu, Timbuktu. V slikanici so kratka besedila, v katerih se otroci srečajo s svetom nonsensa, ki se ne drži vzpostavljenih pravil. Svetina je takrat za STA povedal, da je takšen otroški svet, »če jim ga odrasli že zelo zgodaj ne razdelijo na kaj je in ni resnično«.