Pisatelj, ki je zastavil besedo za slovenske prijatelje

Pahor je Kunderi odlikovanje podelil, ker je v odločilnem obdobju slovenskega osamosvajanja in vojne za Slovenijo v obrambo zgodovinskih in kulturnih posebnosti ter politične neodvisnosti Slovenije zastavil svojo besedo in mednarodni ugled. Z visokim državnim odlikovanjem mu Slovenija izkazuje spoštovanje in hvaležnost, so sporočili iz urada predsednika. Evgen Bavčar je v soboto predsedniku Pahorju izročil tudi osebno pismo Milana Kundere, ki ga je v njegovem imenu napisala žena Vera in v katerem med drugim pravi, da se zahvaljuje za izkazano priznanje in da je hotel pred 30 leti s svojim člankom podpreti Slovenijo, »ki jo imava oba zelo rada in kjer sva bila oba vedno srečna«.

Kundera je eden največjih svetovnih pisateljev in eden tistih, za katere se že dolgo pričakuje tudi Nobelova nagrada za književnost, a je (še vedno) ni dobil. FOTO: Wikipedija

Odlikovanje ob 90. jubileju

Kundera je eden največjih svetovnih pisateljev in eden tistih, za katere se že dolgo pričakuje tudi Nobelova nagrada za književnost, a je (še vedno) ni dobil. Leta 1929 rojeni literat, ki je zaradi svojih reformističnih pogledov padel v nemilost komunističnih oblasti, se je leta 1975 izselil v Francijo in se nikoli več ni vrnil v domovino. Oblasti so mu leta 1979 odvzele češkoslovaško državljanstvo, začel je pisati v francoščini, dobil francosko državljanstvo in se predstavljal za francoskega pisatelja. Je avtor številnih romanov,­ med katerimi je najbolj znan Neznosna lahkost­ bivanja, ob njem pa Knjiga smeha in pozabe, Šala, Življenje je drugje, Valček za slovo, Nesmrtnost (mimogrede, to je zadnji roman, ki ga je napisal v češkem jeziku, vse naštete imamo tudi v slovenščini). V svojih delih izpostavlja tragične in komične vidike človeške usode, totalitarizma, vprašanja identitete, domovine, osebne svobode. Češko državljanstvo so mu vrnili lani, on pa se je odločil svojo zasebno knjižnico prepustiti Moravski državni knjižnici v rodnem Brnu.

Milan Kundera je v Le Mondu 2. julija 1991 objavil članek z naslovom Treba je rešiti Slovenijo. V Delu smo 6. julija 1991 objavili prevod.

Odlikovanja Republike Slovenije – znaki, redi in medalje – so najvišja priznanja države za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena. Predsednik Pahor je ukaz o podelitvi podpisal že leta 2019, ko je Kundera dopolnil 90 let in so se dogovarjali o njegovem prihodu v Slovenijo, a je zaradi nesrečnega padca to postalo nemogoče. Predsednik Pahor ima sicer svoje posvetovalno telo, a tokrat so v njegovem uradu razmišljali v luči obletnice države, kdo je pomagal Sloveniji na poti do osamosvojitve. Pahor se je v preteklosti pogosto srečeval z vdovo slovitega slikarja Zorana Mušiča in pripovedovala mu je o Kunderi in Mušiču, ki sta se za Slovenijo zavzemala pri tedanjem predsedniku Mitterrandu. Ključno vlogo je imelo tudi priporočilo, ki ga je napisal Evgen Bavčar. Ta je Kundero opisal kot človeka, ki ima »resnicoljubnost Sokrata, zmernost Platona in moč presoje Aristotela«.

Današnja želja Slovencev po samostojnosti ne izvira iz provincializma, ampak iz težnje po Zahodu, iz želje po Evropi, kamor bi radi kot zrel narod

enakopravno vstopili. Milan Kundera: Treba je rešiti Slovenijo, 1991

Od osamosvojitve so slovenski predsedniki odlikovali več deset umetnikov, predvsem slovenskih, a tudi nekaj tujih. Pahor je srebrni red za zasluge denimo podelil ruskemu dirigentu Valeriju Gergijevu in zlati red indijskem dirigentu Zubinu Mehti.